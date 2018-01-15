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«Обращатесь к зарубежным «партнерам»: россияне ответили на слова Собчак о «неполноценных» крымчанах
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    «Обращатесь к зарубежным «партнерам»: россияне ответили на слова Собчак о «неполноценных» крымчанах

    19:43  15 Января 2018  /обновлено: 19:59  15 Января 2018
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    «Обращайся к зарубежным «партнерам»: россияне ответили на слова Собчак о «неполноценных» крымчанах

    Москва, 15 января. Известная телеведущая Ксения Собчак, заявившая о планах баллотироваться на выборы президента России, заявила, что жители Крыма являются «неполноценными по отношению к миру».

    В интервью «Комсомольской правде» Собчак задалась вопросом, почему на территории полуострова, ставшего частью РФ в 2014 году, до сих пор нет ни одного отделения Сбербанка. Она также спросила, почему крымчане не могут выезжать за границу, почему в Крыму не будет проводиться чемпионат мира по футболу.

    По словам Собчак, международные компании не хотят приезжать в регион, потому что бояться оказаться под санкциями США и ЕС. Из-за этого полуостров «будет нищать», а люди «будут жить плохо», уверена журналистка.

    «Обращайся к зарубежным «партнерам»: россияне ответили на слова Собчак о «неполноценных» крымчанах

    «Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», — подчеркнула ведущая.

    Российские пользователи не смогли остаться равнодушными к резкому высказыванию кандидата в президенты РФ.

    «Только в декабре вернулся из Крыма, был неподалеку от Евпатории, в курортном городке Саки. Не заметил в людях, с которыми мне пришлось сталкиваться, никакой неполноценности. А вот в полноценности Собчак были большие сомнения и до этого, а сейчас и последние сомнения исчезли», — поделился своим мнением один из юзеров.

    «Интересно, а была ли Собчак в Крыму? Я там был. Люди адекватные и нормальные. Наши», — удивился словам журналистки другой пользователь.

    «Зато люди в Крыму живые. Если бы в Крыму велись боевые действия, много людей бы просто погибло, и от ВСУ и от крымско-татарского меджлиса1 (организация, запрещенная в РФ — прим. ред. ФАН). Этого Собчак не берет даже в расчет. Для нее люди — мусор. Только все для себя, любимой», — рассказал третий.

    Некоторые юзеры даже сравнили слова Ксении Собчак о «неполноценных жителях» Крыма с политикой Третьего рейха.

    «Обращайся к зарубежным «партнерам». По их инициативе из-за санкций нарушаются права человека в Крыму. Подрывы опор электропередач и перекрытие воды осудил кто-нибудь из западных «демократов»? Потребовал восстановления, надавил санкциями на Украину?!», — посоветовали россияне телеведущей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #крым #собчак
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