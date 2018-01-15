Сирия против «Хайят Тахрир аш-Шам»: САА в рамках режима перемирия освобождает зону деэскалации «Идлиб» от террористов

В средствах массовой информации множатся публикации о том, что сирийская армия и ВКС РФ якобы нарушают режим прекращения огня на территории зоны деэскалации «Идлиб». Так, в несоблюдении достигнутых ранее договоренностей между странами-гарантами, Россию и правительство Башара Асада упрекнули The New York Times, Wahington Post, Reuters и некоторые другие западные и ближневосточные СМИ.

В пользу этих обвинений высказываются и различные официальные лица. Так советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланн заявил, что наступление сирийских правительственных войск вынудило уже более ста тысяч человек покинуть районы проживания по соображениям безопасности.

Остро отреагировали на активизацию военных действий и в Турции. На прошлой неделе в турецкий МИД были экстренно вызваны послы России и Ирана, за чем последовали заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу:

«Иран и Россия должны выполнять свои обязательства стран — гарантов перемирия и остановить [нарушения] со стороны режима. По этой причине вчера были переданы наши опасения представителям России и Ирана».

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о том, что сейчас происходит в Идлибе, и к чему это может привести:

«В первую очередь, надо понимать, что наступление сирийской армии, которое развивалось в северо-восточной Хаме и в юго-восточном Идлибе, было направлено против «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), которая даже по астанинским соглашениям всеми сторонами (Россией, Турцией и Ираном) признавалась недоговороспособной группировкой. Если мы посмотрим на предысторию боев в Идлибе, то увидим, что атаки предпринимались только на «Джебхат ан-Нусру» и связанные с ней вооруженные формирования. Но, как мы видим, в боевые действия включились и протурецкие группировки, которые прямо или косвенно аффилированы с турецкой военной разведкой, — это «Исламская партия Туркестана», «Ахрар аш-Шам» и ряд других».

По мнению эксперта, это указывает на то, что Турция не совсем довольна тем, что Россия с правительственными войсками фактически ликвидирует часть «зеленых» группировок, а влияния Турции на оставшихся будет недостаточно для переговоров по межсирийскому урегулированию:

«Так как Турция связана определенными обязательствами перед Россией по астанинским соглашениям, она может делать только дипломатические или информационные демарши вроде вызовов послов или информационных кампаний в прессе. Это сопровождается наступательными операциями боевиков против фланговых подразделений сирийской армии, наступающих на Абу-Духур».

Наш собеседник отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сейчас находится в сложном положении, как и во время битвы за Алеппо:

«Когда сирийская армия уже добивала окруженных в городе боевиков, он тоже делал разные заявления, например, что Асад должен уйти, что Россия потворствует действиям Асада, то есть это уже было. Ни к чему это тогда не привело».

Эксперт считает, что после отражения наступления боевиков вся территория к востоку от Абу-Духура, там где еще действует отряд «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), и еще занимает территории «Джебхат ан-Нусра» будет занята сирийской армией и союзниками:

«Естественно, там есть определенные линии разграничения, которые очерчены в астанинских соглашениях. В какой-то момент ситуация придет к этим линиям и стабилизируется. Там должен появиться контрольный пункт российской военной полиции, пункты турецкой военной полиции. После этого там установится полноценный режим перемирия, но, как мы видим, пока территория не зачищена от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) боевые действия будут продолжаться. Соответственно, Турция будет пытаться извлечь из этого определенные выгоды, оказывая на Россию давление в расчете на получение каких-то уступок или выгодных соглашений по другим вопросам, в частности, по поводу Африна и Манбиджа».

Эксперт также объяснил несостоятельность выпадов некоторых изданий относительно действий ВКС РФ в Идлибе и сохраняющегося присутствия российской группировки войск на территории Сирии даже после победы над «Исламским государством»:

«Россия заявляла только о победе над ИГИЛ. Естественно, как группировка «Исламское государство» сохранилась, но как квазигосударственная организация оно было уничтожено в 2017-м году, то есть оно лишилось ряда крупных городов, столиц и единой военной структуры. Остались отряды, отдельные боевики и их будут уничтожать, однако основная задача в 2017-м году была решена».

Но наш собеседник подчеркнул что у России в Сирии по-прежнему есть целый спектр задач, которые были обозначены, например, в интервью главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова:

«В первую очередь — это сугубо военная задача по уничтожению группировки «Джебхат ан-Нусра», которая сейчас называет себя «Хайят Тахрир аш-Шам», но все прекрасно понимают, кто это. То, что сейчас происходит в Идлибе — это как раз релизация этой задачи, которая была озвучена военным руководством России. Кроме этого, Россия выполняет свои обязательства перед своими партнерами по астанинским соглашениям — Турцией и Ирану — по разгрому «Джебхат ан-Нусры». Совместно страны-гаранты разделили боевиков на «умеренных», с кем будут вести переговоры, и на «не-умеренных», кто будет уничтожен. Те боевики, которых сейчас уничтожают в Идлибе, относятся к последним. Россия взяла на себя обязательства, в том числе, по их ликвидации».

Эксперт отметил, что Россия из Сирии не уходит:

«У России там по договоренности с сирийским руководством две базы на 49 лет, там действует постоянный контингент, все это оформлено юридически, принято через Государственную Думу РФ, через постановление Сирийской Арабской Республики. Россия решила одну из важнейших задач, но другие задачи остались — это ликвидация боевиков, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), курдский вопрос, в решении которого Россия участвует дипломатически, и вопрос межсирийского урегулирования. Много еще задач, которые надо решить в 2018-ом году. Тем более, военное руководство этого не скрывает».

1 Организация запрещена на территории РФ.