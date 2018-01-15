выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Весь мир
Солистка группы The Cranberries умерла в Лондоне при невыясненных обстоятельствах
Сирия эксклюзив
Сирия против «Хайят Тахрир аш-Шам»: САА в рамках режима перемирия освобождает зону деэскалации «Идлиб» от террористов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия против «Хайят Тахрир аш-Шам»: САА в рамках режима перемирия освобождает зону деэскалации «Идлиб» от террористов

    19:22  15 Января 2018  /обновлено: 19:22  15 Января 2018
    1235

    Сирия против «Хайят Тахрир аш-Шам»: нарушает ли САА режим перемирия в зоне деэскалации «Идлиб»

    В средствах массовой информации множатся публикации о том, что сирийская армия и ВКС РФ якобы нарушают режим прекращения огня на территории зоны деэскалации «Идлиб». Так, в несоблюдении достигнутых ранее договоренностей между странами-гарантами, Россию и правительство Башара Асада упрекнули The New York Times, Wahington Post, Reuters и некоторые другие западные и ближневосточные СМИ.  

    В пользу этих обвинений высказываются и различные официальные лица. Так советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланн заявил, что наступление сирийских правительственных войск вынудило уже более ста тысяч человек покинуть районы проживания по соображениям безопасности.

    Остро отреагировали на активизацию военных действий и в Турции. На прошлой неделе в турецкий МИД были экстренно вызваны послы России и Ирана, за чем последовали заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу:

    «Иран и Россия должны выполнять свои обязательства стран — гарантов перемирия и остановить [нарушения] со стороны режима. По этой причине вчера были переданы наши опасения представителям России и Ирана».

    Сирия против «Хайят Тахрир аш-Шам»: нарушает ли САА режим перемирия в зоне деэскалации «Идлиб»

    Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о том, что сейчас происходит в Идлибе, и к чему это может привести:

    «В первую очередь, надо понимать, что наступление сирийской армии, которое развивалось в северо-восточной Хаме и в юго-восточном Идлибе, было направлено против «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), которая даже по астанинским соглашениям всеми сторонами (Россией, Турцией и Ираном) признавалась недоговороспособной группировкой. Если мы посмотрим на предысторию боев в Идлибе, то увидим, что атаки предпринимались только на «Джебхат ан-Нусру» и связанные с ней вооруженные формирования. Но, как мы видим, в боевые действия включились и протурецкие группировки, которые прямо или косвенно аффилированы с турецкой военной разведкой, — это «Исламская партия Туркестана», «Ахрар аш-Шам» и ряд других».

    По мнению эксперта, это указывает на то, что Турция не совсем довольна тем, что Россия с правительственными войсками фактически ликвидирует часть «зеленых» группировок, а влияния Турции на оставшихся будет недостаточно для переговоров по межсирийскому урегулированию:

    «Так как Турция связана определенными обязательствами перед Россией по астанинским соглашениям, она может делать только дипломатические или информационные демарши вроде вызовов послов или информационных кампаний в прессе. Это сопровождается наступательными операциями боевиков против фланговых подразделений сирийской армии, наступающих на Абу-Духур».

    Сирия против «Хайят Тахрир аш-Шам»: нарушает ли САА режим перемирия в зоне деэскалации «Идлиб»

    Наш собеседник отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сейчас находится в сложном положении, как и во время битвы за Алеппо:

    «Когда сирийская армия уже добивала окруженных в городе боевиков, он тоже делал разные заявления, например, что Асад должен уйти, что Россия потворствует действиям Асада, то есть это уже было. Ни к чему это тогда не привело».

    Эксперт считает, что после отражения наступления боевиков вся территория к востоку от Абу-Духура, там где еще действует отряд «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), и еще занимает территории «Джебхат ан-Нусра» будет занята сирийской армией и союзниками:

    «Естественно, там есть определенные линии разграничения, которые очерчены в астанинских соглашениях. В какой-то момент ситуация придет к этим линиям и стабилизируется. Там должен появиться контрольный пункт российской военной полиции, пункты турецкой военной полиции. После этого там установится полноценный режим перемирия, но, как мы видим, пока территория не зачищена от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) боевые действия будут продолжаться. Соответственно, Турция будет пытаться извлечь из этого определенные выгоды, оказывая на Россию давление в расчете на получение каких-то уступок или выгодных соглашений по другим вопросам, в частности, по поводу Африна и Манбиджа».

    Эксперт также объяснил несостоятельность выпадов некоторых изданий относительно действий ВКС РФ в Идлибе и сохраняющегося присутствия российской группировки войск на территории Сирии даже после победы над «Исламским государством»:

    «Россия заявляла только о победе над ИГИЛ. Естественно, как группировка «Исламское государство» сохранилась, но как квазигосударственная организация оно было уничтожено в 2017-м году, то есть оно лишилось ряда крупных городов, столиц и единой военной структуры. Остались отряды, отдельные боевики и их будут уничтожать, однако основная задача в 2017-м году была решена».

    Сирия против «Хайят Тахрир аш-Шам»: нарушает ли САА режим перемирия в зоне деэскалации «Идлиб»

    Но наш собеседник подчеркнул что у России в Сирии по-прежнему есть целый спектр задач, которые были обозначены, например, в интервью главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова:

    «В первую очередь — это сугубо военная задача по уничтожению группировки «Джебхат ан-Нусра», которая сейчас называет себя «Хайят Тахрир аш-Шам», но все прекрасно понимают, кто это. То, что сейчас происходит в Идлибе — это как раз релизация этой задачи, которая была озвучена военным руководством России. Кроме этого, Россия выполняет свои обязательства перед своими партнерами по астанинским соглашениям — Турцией и Ирану — по разгрому «Джебхат ан-Нусры». Совместно страны-гаранты разделили боевиков на «умеренных», с кем будут вести переговоры, и на «не-умеренных», кто будет уничтожен. Те боевики, которых сейчас уничтожают в Идлибе, относятся к последним. Россия взяла на себя обязательства, в том числе, по их ликвидации».

    Эксперт отметил, что Россия из Сирии не уходит:

    «У России там по договоренности с сирийским руководством две базы на 49 лет, там действует постоянный контингент, все это оформлено юридически, принято через Государственную Думу РФ, через постановление Сирийской Арабской Республики. Россия решила одну из важнейших задач, но другие задачи остались — это ликвидация боевиков, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), курдский вопрос, в решении которого Россия участвует дипломатически, и вопрос межсирийского урегулирования. Много еще задач, которые надо решить в 2018-ом году. Тем более, военное руководство этого не скрывает».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #турция #вкс рф #саа #герасимов #джебхат ан-нусра #хайят тахрир аш-шам
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38 15 Января 2018 3070
      Читать
      14:53
      Сегодня

      Выборы-2018: заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
      14:00
      Сегодня

      В московском Театре сатиры простились с Михаилом Державиным
      13:11
      Сегодня

      Соловьев: Россияне относятся к выборам президента с большим интересом
      13:00
      Сегодня

      Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру получения инвалидности
      12:43
      Сегодня

      Гиперзвуковая ракета «Циркон» заставит весь мир уважать Россию — военный эксперт

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32495

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7469

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7183

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12702

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12280
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      Украина сняла санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

      19:16   15 Января 2018
      1195
      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38   15 Января 2018
      3070
      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      12:45   15 Января 2018
      1008
      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      11:02   15 Января 2018
      1670