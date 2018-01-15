Выборы-2018: более 60 активистов ОНФ стали доверенными лицами Путина

Москва, 15 января. Более 60 активистов «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) вошли в число доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах-2018. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

«На первом этапе регистрации в ЦИК в список доверенных лиц Владимира Путина вошли более 60 представителей Народного фронта», — указано в заявлении.

Среди них — глава исполнительного комитета ОНФ Алексей Анисимов, известный режиссер Карен Шахназаров, директор ФГБУ «Государственный центральный музей современной истории России» Ирина Великанова, гендиректор Центра имени Н.И. Пирогова Олег Карпов и многие другие.

Напомним, ранее стало известно о том, что ректор университета ИТМО Владимир Васильев стал доверенным лицом действующего президента Российской Федерации России Владимира Путина на выборах.

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