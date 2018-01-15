Турция отказалась от предложения США создать «силы безопасности границы» в Сирии

Анкара, 15 января. Власти Турции выступили против предлагаемых США планов по созданию «сил безопасности» на сирийско-турецкой границе. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Вместо того чтобы защищать границы НАТО, наш союзник по альянсу действует заодно с террористами, создает военизированные формирования. Это не что иное, как проявление вражды по отношению к Турции. США должны отказаться от этой ошибки», — отметил он.

По словам Йылдырыма, «Силы безопасности границы» призваны подорвать стабильность Турции и ограничить ее возможности решать региональные проблемы. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Силы безопасности границы» будут уничтожены, поскольку представляют опасность для Турции. Отметим, что Анкара относит сирийских курдов, которых поддерживают США, к террористам.

Напомним, что президент России Владимир Путин в конце прошлого года посетил Хмеймим в Сирии, где объявил о выводе большей части сил вооруженной группировки из САР.

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