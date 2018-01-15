ЦИК обеспечит россиянам с Украины возможность безопасно проголосовать на выборах-2018
Москва, 15 января. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что избирательные участки, образованные для голосования на предстоящих выборах, должны быть готовы принять россиян, проживающих на территории Украины.
«С Украиной у нас совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине. Я уже говорила, что ничего мы гарантировать не можем, поскольку не от нас это зависит», — заявила Памфилова на заседании ЦИК в понедельник, 15 января.
Она также заявила, что избирательные участки в приграничных с Украиной странах (Белоруссия, Польша) должны быть готовы к тому, чтобы россияне, находящиеся в данный момент на Украине, могли безопасно проголосовать.
Ранее Памфилова заявляла, что ЦИК пока не может ответить на вопрос о том, как смогут голосовать на предстоящих выборах граждане РФ, проживающие на Украине. Она не исключила, что «агрессивные молодчики» могут в очередной раз попытаться препятствовать россиянам проголосовать в дипломатических учреждениях.
Напомним, что выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. В данный момент подписи в поддержку его кандидатуры собираются по всей стране.