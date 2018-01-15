Выборы-2018: «Гражданская сила» создает блок партий для поддержки Путина

Москва, 15 января. «Гражданская сила» приступила к созданию блока из пяти непарламентских партий для поддержки действующего главы России Владимира Путина на президентских выборах-2018. Об этом журналистам рассказал председатель движения Кирилл Быканин.

В блок войдут «Гражданская сила», «Партия свободных граждан», «Города России», «За справедливость», а также «Партия пенсионеров России». Как отметил политик, их уставы позволяют поддержать кандидата без проведения съездов.

«Мы поддержим общим блоком выдвижение кандидатуры Владимира Путина на новый президентский срок», — подчеркнул он.

В результате ряды сторонников Владимира Владимировича Путина пополнят еще три миллиона человек.

«Это сторонники, члены партий наших, у которых единственный кандидат, видимый в дальнейшем и в будущем, — это Владимир Путин… Мы готовы всех сторонников нацелить на то, чтобы 18 марта прийти и поддержать нашего кандидата», — цитирует слова Быканина РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что начальник управления администрации главы государства по внутренней политике Андрей Ярин возглавил аппарат избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

Владимир Путин. Биография