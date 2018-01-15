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Захарченко запретил госслужащим ДНР выезжать на территорию Украины
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    Захарченко запретил госслужащим ДНР выезжать на территорию Украины

    18:13  15 Января 2018  /обновлено: 18:13  15 Января 2018
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    Захарченко запретил госслужащим ДНР выезжать на территорию Украины

    Киев, 15 января. Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ, согласно которому госслужащим республики запрещено въезжать на подконтрольную Украине территорию, сообщается в официальном обращении министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, опубликованном на сайте ведомства 15 января.

    Соответствующее решение было принято в связи с увеличением числа вербовок украинскими спецслужбами жителей республики, пересекающих линию разграничения с Украиной, среди которых работники предприятий, а также государственных и муниципальных организаций. Именно их, как отмечается в сообщении, под угрозами физического и психологического воздействия в отношении членов семьи принуждают к осуществлению разведывательной деятельности на территории ДНР.

    Напомним, что в октябре прошлого года МГБ ДНР представило диверсантов, которые попытались устроить подрыв кортежа министра доходов и сборов республики 23 сентября.

    По словам задержанных, украинская сторона осуществила их вербовку для организации подрыва кортежа. За успешное проведение операции им обещали 10 тысяч долларов.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #украина
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