Захарченко запретил госслужащим ДНР выезжать на территорию Украины

Киев, 15 января. Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ, согласно которому госслужащим республики запрещено въезжать на подконтрольную Украине территорию, сообщается в официальном обращении министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, опубликованном на сайте ведомства 15 января.

Соответствующее решение было принято в связи с увеличением числа вербовок украинскими спецслужбами жителей республики, пересекающих линию разграничения с Украиной, среди которых работники предприятий, а также государственных и муниципальных организаций. Именно их, как отмечается в сообщении, под угрозами физического и психологического воздействия в отношении членов семьи принуждают к осуществлению разведывательной деятельности на территории ДНР.

Напомним, что в октябре прошлого года МГБ ДНР представило диверсантов, которые попытались устроить подрыв кортежа министра доходов и сборов республики 23 сентября.

По словам задержанных, украинская сторона осуществила их вербовку для организации подрыва кортежа. За успешное проведение операции им обещали 10 тысяч долларов.