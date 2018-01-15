Собчак: Я сама голосовала за Путина, он много сделал для страны

Санкт-Петербург, 15 января. Телеведущая Ксения Собчак считает, что действующий глава государства Владимир Путин одержит уверенную победу на выборах президента, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Собчак, которую Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты РФ на выборах-2018, идет на них от непарламентской партии «Гражданская инициатива». На данном этапе ей необходимо собрать минимум 100 тысяч подписей избирателей.

«Зачем я буду врать своим избирателям? Вся страна считает, что сейчас победит Путин», — сказала телеведущая в интервью журналистам.

Собчак отметила, что рассматривает свое участие в выборах как возможность заявить о себе.

Говоря о Владимире Путине, телеведущая подчеркнула, что относится к нему с большой благодарностью за то, что он в свое время поддерживал ее отца — Анатолия Собчака.

«Я сама голосовала за Путина, он много сделал для страны», — добавила она, передает «Комсомольская правда».

Напомним, Владимир Владимирович идет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. К настоящему времени избирательный штаб Путина собрал более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры. Согласно последним данным социологических опросов, уже сейчас порядка 70% россиян готовы проголосовать за него.

Владимир Путин. Биография.