Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 15 января.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах Вашингтона в Сирии. США взяли курс на раздел Сирии — Лавров.

Президентские выборы в 2018 году могут пройти при высокой явке. Согласно опросу ВЦИОМ, не менее 67% россиян твердо намерены принять участие в голосовании в марте этого года. Выборы-2018: почти 70% россиян твердо намерены принять участие в голосовании.

Ежемесячно проводимые Всероссийским центром исследования общественного мнения опросы показали, что действующий президент Владимир Путин является самым популярным кандидатом на предстоящих президентских выборах. Выборы-2018: опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян поддерживает Путина.

Преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн высказал мнение, что Российская Федерация вряд ли расстанется с Крымом. Американский преподаватель напомнил Вашингтону, кому принадлежит Крым.

Неизвестные с ножами ворвались в здание школы в Перми и напали на учеников во время занятий. Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали. Число пострадавших достигло 15 человек.

В ближайшие 25 лет из-за вызванных глобальным потеплением разливов рек могут пострадать десятки миллионов людей во многих регионах мира. Ученые рассказали, чем грозит глобальное потепление через 25 лет.

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй заявил о намерении направить в СБУ запрос по факту госизмены президента страны Петра Порошенко. В Раде заподозрили Порошенко в госизмене из-за обещания не вредить России.