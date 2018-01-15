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Эксперт: Запад хочет сорвать выборы в России, и наш долг — прийти на избирательный участок
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    Эксперт: Запад хочет сорвать выборы в России, и наш долг — прийти на избирательный участок

    18:26  15 Января 2018  /обновлено: 18:27  15 Января 2018
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    Выборы подтвердят всеобщий договор между населением и властью — эксперт

    18 марта 2018 года в России состоится эпохальное событие, которое определит дальнейшую судьбу государства — выборы президента Российской Федерации. К этому событию приковано внимание не только российских СМИ, но и многих зарубежных изданий. Как отмечает экспертное сообщество, западные элиты будут делать все от них зависящее, чтобы через выборы дестабилизировать внутреннюю обстановку в РФ.

     «Мы находимся в интересной ситуации: с одной стороны, представители западных элит через подконтрольные им медиаресурсы говорят нам о том, что прямые выборы главы государства являются безусловной демократической ценностью и гарантом избираемости власти. А с другой стороны, они делают все, чтобы эти выборы не состоялись, делают это руками людей, которые связаны с ними как финансово, так и идеологически», — говорит политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов.

    Выборы подтвердят всеобщий договор между населением и властью — эксперт

    Эксперт указал, что зарубежные политические деятели неоднократно пытались поставить под вопрос форму проведения выборов, сетовали на отсутствие в списках кандидатов тех или иных лиц. То есть они еще до выборов попытались сформировать в массовом сознании мысль о том, что избирательный процесс будет протекать непрозрачно, и попытались внушить людям идею о том, что человек, если он действительно исповедует демократические ценности, должен бойкотировать выборы.

    «Если отбросить розовые очки и взглянуть на реалии трезво, мы увидим многократные попытки оказать влияние на систему власти и жизнь общества в России. И, конечно, проведение выборов, которые подтвердят всеобщий договор между населением и властью, для них неприемлемо. Поэтому они с помощью различных аргументов, часто противоречащих друг другу, пытаются объяснить нам, гражданам России, как нам стоит жить, за кого нам голосовать и голосовать ли вообще», — заключил Александр Асафов.

    Выборы подтвердят всеобщий договор между населением и властью — эксперт

    Он также напомнил, что Соединенные Штаты сами регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента-2016, якобы это произошло при содействии «фантастических русских хакеров».

    «Существует масштабная программа по дискредитации выборов в России, ее существование можно документально подтверждать ежедневно, анализируя выпуски западных изданий. Ее конечная цель — не допустить сами выборы, западным элитам необходимо, чтобы они не состоялись, чтобы общественный договор между властью и обществом не был укреплен, чтобы Россия стала более управляемой извне. Вот почему так важно не реагировать на все эти посылы и обсуждения, а нужно прийти на избирательный участок и сделать свой личный выбор, как и прописано в нашем законодательстве», — подытожил Александр Асафов.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что действующий российский лидер Владимир Путин заявил, что большое число претендентов в предстоящей президентской гонке — это «нормально и хорошо». Это подталкивает россиян к диалогу и обсуждению проблемных вопросов. Сам глава государства участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #политика #выборы-2018
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