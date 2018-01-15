«Тосно» арендует у «Локомотива» Маргасова

Ленинградская область, 15 января. По информации Федерального агентства новостей, футбольный клуб «Тосно» арендует защитника «Локомотива» Тимофея Маргасова.

По словам источника ФАН, клубы согласовали условия аренды спортсмена до конца сезона. Отмечается, что часть зарплаты 25-летнему футболисту будут выплачивать «железнодорожники».

В текущем сезоне Маргасов не провел ни одного матча в премьер-лиге. На его счету пять выступлений за молодежный состав красно-зеленых.

Напомним, ранее стало известно о том, что нападающий ФК «Тосно» Евгений Марков близок к переходу в столичное «Динамо».