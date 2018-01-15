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Сирия сегодня: САА отбили оплот ИГИЛ в Хаме, Дамаск осудил призывы США создать группировку в САР
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    Сирия сегодня: САА отбили оплот ИГИЛ в Хаме, Дамаск осудил призывы США создать группировку в САР

    18:50  15 Января 2018
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    Сирия сегодня: САА отбили оплот ИГИЛ в Хаме, Дамаск осудил призывы США создать группировку в САР

    Сирия, 15 января. Сирийская армия захватила последний оплот ИГИЛ1 северо-востоке Хамы; правительственные силы успешно дают отпор боевикам в провинции Алеппо; Дамаск требует от мирового сообщества повлиять на действия США в отношении суверенитета республики. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    САА и союзные силы «душат» остатки ИГ1 в Хаме

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) при поддержке союзных военных и полувоенных формирований захватили последний оплот «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ, арабское  — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в северо-восточной части провинции Хама в результате последнего наступления, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Напомним, что спецоперации САА направлены на сдерживание и искоренение оставшихся разрозненных отрядов группировки, как в провинции, Хама, так в других частях Сирийской Арабской Республики (САР).

    По данным военного источника, военнослужащие армии Башара Асада вытеснили исламистов из города Хаджила на северо-востоке Хамы. Союзные силы воспользовались ситуацией и захватили близлежащую вершину Тал Мушрифа.

    В настоящее время основными формированиями, участвующими в новом наступлении против остатков ИГИЛ на северо-востоке Хамы, являются отряды САА «Силы Тигра», «Щит Каламуна» и «Лива аль-Кудс» (бригады сирийско-палестинской милиции).

    Сирия сегодня: САА отбили оплот ИГИЛ в Хаме, Дамаск осудил призывы США создать группировку в САР

    САА контролирует 40% территории Алеппо

    Правительственные войска и союзные полувоенные формирования стали доминирующей силой в Алеппо, взяв под свой контроль почти половину территории провинции, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    После недавних спецопераций в провинции Алеппо, сирийские войска смогли вернуть под контроль порядка 40,5% территории региона. При этому сирийские курды на данный момент контролируют порядка 34,5% — речь идет об Афринском кантоне, а боевики до сих пор удерживают около 25% территорий провинции.

    Стратегическое наступление на позиции боевиков в Аль-Хасс на юге провинции, начавшееся менее недели назад, оказалось одной из решающих операций.

    В настоящее время сирийская армия и союзные полувоенные формирования продолжают наступление на позиции и укрытия радикальных группировок на своей территории Алеппо. Кроме того, военные стремятся как можно быстрее объединиться с остальными дружественными силами, базирующимися в восточной части провинции Идлиб, что обеспечило бы присутствие сил Асада и союзников во всем регионе, нейтрализовав вооруженные группировки, поддерживаемые извне.

    Сирия сегодня: САА отбили оплот ИГИЛ в Хаме, Дамаск осудил призывы США создать группировку в САР

    Дамаск осудил заявление США

    Официальный Дамаск призывает мировое сообщество осудить действия США в отношении Сирии, сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИД САР.

    Ранее стало известно о желании Соединенных Штатов Америки сформировать вооруженную группировку, которая займется охраной границ контроля на северо-востоке САР. Официальный Дамаск расценил такое намерение как прямое и грубое посягательство на суверенитет Сирии и ее территориальную целостность, а также нарушение норм международного права.

    В министерстве иностранных дел добавили, что Сирия приложит необходимые усилия для того, чтобы положить конец «американскому высокомерию и гегемонии Вашингтона».

    Официальный Дамаск призывает мировое сообщество осудить действия США в отношении Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #алеппо #дамаск #хама #игил #курды #идлиб #вашингтон #африн #афринский кантон
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