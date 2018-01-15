Сирия новости 15 января 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» более 79 поселений Алеппо, боевики открыли огонь по Дамаску

Сирия, 15 января. САА под прикрытием ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 более 79 населенных пунктов провинции Алеппо, боевики обстреливают Дамаск, ИГ1 теряет захваченные ранее у «Тахрир аш-Шам» позиции в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» более 79 поселений Алеппо, продвигаются в Хаме.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, ведет бои с САА в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в районе города Дума.

Провинция Дамаск

Боевики открыли минометный огонь по сирийской столице, пишет в своем Twitter-аккаунте (@ now_damascus) агентство Damascus Now. Информации о пострадавших среди мирных жителей на данный момент нет.

Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@ now_damascus), что в районе города Дума Восточной Гуты отмечаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами группировки «Джейш аль-Ислам». Также правительственные войска продолжают вести артобстрел опорных пунктов боевиков в окрестностях населенных пунктов Арбин и Хараста.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Fars News передает, что за последние сутки Сирийская арабская армия (САА) при активной поддержке российской авиации освободила от исламистов «Джебхат ан-Нусры» территорию провинции Алеппо общей площадью 400 квадратных километров. По данным местных источников, правительственные войска под прикрытием ВКС РФ выбили радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» из более чем 79 населенных пунктов в южной части региона.

ВС Турции продолжают подготовку к крупномасштабному наступлению на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе города Африн, передает информагентство Anadolu. Ранее сообщалось, что курды открыли огонь по опорным пунктам подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА), после чего турецкая армия начала артобстрел подконтрольных SDF районов.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными войсками САР и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам», пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Wesal_TV). Интенсивные перестрелки между сторонами отмечаются в окрестностях населенных пунктов Суруж, Катра, и Аль Гадфа. Об этом сообщает местный Twitter-канал (@NRVR11).

Напомним, операцию САА против террористов «Джебхат ан-Нусры» поддерживают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по укрепрайонам исламистов недалеко от города Хан Шейхун.

Провинция Хама

Операция Сирийской арабской армии (САА) против боевиков «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства» продолжается в северо-восточной части провинции Хама. Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что правительственные войска при активной поддержке ВКС РФ существенно продвинулись в регионе. Солдатам армии САР удалось взять под контроль населенный пункт Хажиле и холм Мушрифе. Ранее сообщалось, что САА выбила ИГИЛовцев из нескольких поселений в этой части региона, освободив от террористов территории, захваченные ИГ у боевиков «Ан-Нусры».

Ирак

Иракская армия совместно с отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают операцию по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 в провинции Анбар. Военный источник сообщает в Twitter (@DaeshCrimes), что в пустыне уничтожено четыре автомобиля «Исламского государства», и еще три транспортных средства террористов захвачено правительственными войсками.

Ранее сообщалось, что двое радикальных исламистов были арестованы в городе Анна. Также в населенном пункте Фаллуджа силы безопасности взяли под стражу группу ИГИЛовцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)