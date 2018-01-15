Сирия: САА освободила 28 населенных пунктов Идлиба и Хамы от оккупации «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 15 января. Сирийская армия и ее союзники успешно продвигаются по территории на стыке провинций Идлиб и Хама, восстанавливая контроль над новыми населенными пунктами, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Правительственные силы и их союзники успешно отбили у боевиков порядка 28 населенных пунктов на стыке между провинциями Хама и Идлиб, продвигаясь к цели своего военного похода — военному аэродрому «Абу-Духур», все еще находящемуся под оккупацией экстремистов из вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из экстремистов сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусра»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) и ряда других группировок.

Как можно увидеть на эксклюзивных фото ФАН с места событий, боевики покинули города и селения.

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Таким образом, армия и союзники подошли к окраинам военного аэродрома «Абу-Духур».

После столкновений с «Тахрир аш-Шам» сирийская армия и ее союзники также контролируют холм Абу Рувайл и холм у кладбища, что к югу от города Абу Рувайл (на юге Алеппо).

Напомним, что ранее появилась информация о том, что связанные с сирийской «Аль-Каидой» боевики атаковали в этом районе позиции САА химическими средствами. По данным информагентства Al-Masdar, после того как позиции правительственных войск были обстреляны радикальными исламистами снарядами с ядовитым хлором, части САА были вынуждены отступить. По данным военного источника в Twitter (IvanSidorenko1), военные оставили населенные пункты Абу Омар, Хариба и Рабия, а также еще несколько деревень.

1 Организация запрещена на территории РФ.