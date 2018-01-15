Выборы-2018: сопредседатель петербургского ОНФ попал в список доверенных лиц Путина

Москва, 15 января. Ректор университета ИТМО и сопредседатель петербургского регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Владимир Васильев стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах.

Всего в список доверенных лиц российского лидера включено 259 человек. Он уже передан в Центризбирком для регистрации.

«Для меня большая ответственность стать доверенным лицом Владимира Путина. Я вижу, как много сейчас делается для молодых людей, для их всестороннего развития. Я считаю, что это правильно. Они – будущее нашей страны», — отметил Васильев.

Напомним, что президентские выборы пройдут в России в марте. Предвыборная кампания официально стартовала в России. Президент России Владимир Путин ранее заявил о намерении принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Он уже собрал необходимое для регистрации число подписей в свою поддержку.

Владимир Путин. Биография