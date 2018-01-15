В ЦИК РФ назвали максимальное число кандидатов на выборах президента

Москва, 15 января. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала число кандидатов, указанных в избирательном бюллетене на предстоящих выборах президента России 18 марта.

«Если мы представим, что завтра всех зарегистрируем и все подписи соберут, то в любом случае уже не более 19 кандидатов может быть в бюллетене на выборах президента», — заявила она.

16 января, по ее словам, ЦИК займется вопросами о регистрации уполномоченных представителей трёх партий, последними выдвинувших своих кандидатов на выборах-2018.

Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру для борьбы за пост главы государства 18 марта. На сегодняшний день его выдвижение поддержали своими подписями более 700 тыс. человек.