Москва, 15 января. Депутат Госдумы от Крыма и замглавы комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал статью американского профессора о значении крымского полуострова для России.

«Сам факт появления американского профессора в военном обозрении The National Interest (американское аналитическое издание по военно-политической тематике. — прим. ред. ФАН) — это некий сигнал, что сквозь шум барабанов войны пробивается голос здравомыслящих», — заявил Бальбек в комментарии RT.

Он также напомнил, что профессор искренне любит историю США и помнит, как РФ в свое время помогала Америке в борьбе за независимость. По словам депутата, Крым для России — это знамя, за которое готовы бороться. Это часть русской души. И главный посыл заключается в том, что каждый должен оставаться со своим знаменем у сердца, считает Бальбек.

Ранее преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в статье для журнала The Nation Interest заявил, что Россия вероятно никогда не откажется от Крыма. По этой причине Вашингтону необходимо пересмотреть свою политику.

Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всенародного референдума среди жителей полуострова. 18 марта, президент России Владимир Путин и представители Крыма подписали договор о присоединении полуострова, включая Севастополь, к Российской Федерации.