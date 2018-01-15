Путин обсудил с главой «Ростелекома» цифровизацию страны

Москва ,15 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник встретился с президентом телекоммуникационной компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

В рамках встречи Осеевский проинформировал Путина об итогах работы компании в 2017 году, а также о приоритетных направлениях деятельности на 2018 год.

«Ростелеком» является одним из ключевых держателей ключевой инфраструктуры, но это дает возможность вам работать и по другому направлению – это программа «Цифровая экономика России», цифровизация», — отметил российский лидер.

Президент «Ростелекома» также рассказал о том, что в рамках реализации программы развития Дальнего Востока к высокоскоростному Интернету будут подключены жители Курильских остров.

«Как только позволят погодные условия – видимо, в мае-июне, – корабль начнет эту работу. В конце 2018 года мы ее завершим, и в целом Дальний Восток будет обеспечен современной инфраструктурой», — подчеркнул Михаил Осеевский.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин указал на то, что мощные технологии могут нанести серьезный вред природе.