Москва, 15 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности РФ участвовать в урегулировании конфликта между Ираком и Курдистаном.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что Москва готова исполнить роль посредника при переговорах Эрбиля и Багдада, которые должны привести к урегулированию возникшей конфронтации.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Ирака, выступаем за урегулирование всех проблем путем переговоров, путем национального диалога», — подчеркнул Сергей Лавров.

Глава российского МИД отметил, что РФ настроена позитивно на участие в переговорах, если стороны сочтут необходимым принять посреднические усилия Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, комментируя конфликтную ситуацию в Ираке, что вопрос о независимости курдской автономии необходимо решать путем диалога, при соблюдении конституции и действующего законодательства страны.