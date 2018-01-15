Ведущий Top Gear Кларксон рассказал о скрытой функции «Запорожца»: «Даже в «Майбахе» нет такого»



Лондон, 15 января. Популярный английский ведущий британского автошоу Top Gear Джереми Кларксон рассказал, чем советский «Запорожец» лучше «Майбаха»,

Видеозапись, на которой Кларксон изучает «Запорожец», была опубликована на YouTube-канале Serge Soundchaser.

На ролике можно видеть, как ведущий осматривает легенду советского автопрома, рассказывает о скрытой функции автомобиля: специальном сквозном отверстии перед передним пассажирским сиденьем. Оно закрыто есть крышкой и спрятано под ковриком.

По словам Кларксона, это отверствие позволяет водителю, припарковавшись на замерзшем водоеме, открыть просверлить во льду отверстие, а затем в тепле и комфорте заняться рыбалкой.

Именно для этого, как отмечает телеведущий, в салоне «Запорожца» есть фонарик, получающий электропитание от автомобиля, пишет «ПолитРоссия».

«Даже в «Майбахе» нет такого!» – с восторгом подчеркнул он.

Напомним, немецкая автомобилестроительная компания Maybach известна производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса.