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Политика
Турция отказалась от предложения США создать «силы безопасности границы» в Сирии
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 15 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 15 января 2018 года

    Сергей Лавров пообещал упростить процедуру голосования для россиян, проживающих за рубежом. Запущен сайт предвыборного штаба Владимира Путина.
    17:19 15 Января 2018
    2204

     

    Сергей Лавров пообещал упростить процедуру голосования для россиян, проживающих за рубежом

    Видеодайджест новостей, вечер 15 января 2018 года

    Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал упростить голосования для граждан РФ, проживающих за границей.
    «Будем работать над тем, чтобы граждане легко могли проголосовать за пределами нашей страны», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства.
    Напомним, выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.
     

    Запущен сайт предвыборного штаба Владимира Путина

    Видеодайджест новостей, вечер 15 января 2018 года

    Сегодня заработал сайт штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Наполнением сайта будут заниматься волонтеры.
    Также заработал телефон, по которому граждане РФ смогут обращаться с вопросами и пожеланиями в избирательный штаб Владимира Путина. Номер телефона – 8–800–301–21–85. Звонки со всей территории России бесплатные, график работы с 6.00 до 00.00.
     

    Силы САА продолжают двигаться к Абу-Духуру

    Видеодайджест новостей, вечер 15 января 2018 года

    Войска сирийской армии продолжают восстанавливать контроль над территориями, которые ранее захватили террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).
    Как сообщает источник ФАН в рядах САА, группировка сирийской армии заняла более 30 населенных пунктов на юго-востоке Алеппо. В настоящий момент главной целью сирийской армии является установление контроля над авиабазой Абу-Духур.
     

    Владимир Соловьев заявил, что россияне проявляют большой интерес к президентским выборам

    Видеодайджест новостей, вечер 15 января 2018 года

    Известный телеведущий Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что, по его наблюдениям, россияне проявляют большой интерес к предстоящим выборам. По словам Соловьева, граждане России внимательно следят за событиями, которые предшествуют выборам 18 марта. По его мнению, значительное число наших соотечественников воспринимает это событие как праздник.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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