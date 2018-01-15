Сергей Лавров пообещал упростить процедуру голосования для россиян, проживающих за рубежом Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал упростить голосования для граждан РФ, проживающих за границей. «Будем работать над тем, чтобы граждане легко могли проголосовать за пределами нашей страны», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства. Напомним, выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.

Запущен сайт предвыборного штаба Владимира Путина Сегодня заработал сайт штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Наполнением сайта будут заниматься волонтеры. Также заработал телефон, по которому граждане РФ смогут обращаться с вопросами и пожеланиями в избирательный штаб Владимира Путина. Номер телефона – 8–800–301–21–85. Звонки со всей территории России бесплатные, график работы с 6.00 до 00.00.

Силы САА продолжают двигаться к Абу-Духуру 1 (запрещено в РФ). Войска сирийской армии продолжают восстанавливать контроль над территориями, которые ранее захватили террористы «Исламского государства»(запрещено в РФ). Как сообщает источник ФАН в рядах САА, группировка сирийской армии заняла более 30 населенных пунктов на юго-востоке Алеппо. В настоящий момент главной целью сирийской армии является установление контроля над авиабазой Абу-Духур.

Владимир Соловьев заявил, что россияне проявляют большой интерес к президентским выборам Известный телеведущий Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом ФАН заявил , что, по его наблюдениям, россияне проявляют большой интерес к предстоящим выборам. По словам Соловьева, граждане России внимательно следят за событиями, которые предшествуют выборам 18 марта. По его мнению, значительное число наших соотечественников воспринимает это событие как праздник.

1 Организация запрещена на территории РФ.