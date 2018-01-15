«Они не понимают, что их ждет»: украинский продюсер рассказал о гастролирующих в РФ артистах

Москва,15 января. Украинские артисты активно гастролируют в России, поскольку российские концерты приносят им в два-четыре раза больше прибыли, чем на родине, рассказал в понедельник киевский продюсер Александр Ягольник.

По его словам, сегодня они собирают полные залы, однако в будущем ситуация может измениться.

«К сожалению, наши артисты не очень понимают, что их ждет, когда Россия прозреет. Русские, в конце концов, поймут, что этих артистов не просто так бойкотировали в Украине, с которой хочется дружить. В России, между прочим, предателей также не любят», — отметил он.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил обложить зарабатывающих в России украинских артистов специальным «военным сбором». Кроме того, по его мнению, все музыкальные клипы таких певцов на украинском телевидении должны сопровождаться плашкой «Этот артист гастролирует в стране-агрессоре».

Напомним также, что президент России Владимир Путин в конце прошлого года поддержал дублирование званий в России для народных артистов Украины из Крыма. Он отметил, что «народный артист Украины» — это почетное звание.

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