Сирия: атака боевиков позиций САА в на стыке провинций Хама и Идлиб обернулась провалом
Сирия, 15 января. Террористические организации предприняли провальную попытку атаки по позициям САА, расположенным на стыке провинций Хама и Идлиб, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.
Экстремисты, вероятно, не рассчитывали, что их атака по правительственным войскам обернется фиаско, поскольку калибр ответа армии Башара Асада был куда больше мощностей радикалов.
Корреспондент ФАН отмечает, что правительственные войска во главе с полками быстрого реагирования находятся в полной боеготовности, чтобы в любой момент начать сдерживание террористов. Как можно видеть на эксклюзивных кадрах ФАН, армейцы нанесли удар по боевикам.
После нанесенных отрядами Сирийской арабской армии (САА) ударов боевики были вынуждены отступить из населенных пунктов Аль-Хувайна, Атшан, Таль-Марк, Хамдания и Абу Омар. На помощь артиллерии, минометами и тяжелым пулеметам военных пришли военно-воздушные силы. В результате неудавшейся атаки многие боевики и были уничтожены вместе с техникой и оружием.
Ранее сообщалось, что боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в том же районе предприняли попытку атаки САА с использованием химических веществ.
1 Организация запрещена на территории РФ.