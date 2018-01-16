Сирия: атака боевиков позиций САА в на стыке провинций Хама и Идлиб обернулась провалом

Сирия, 15 января. Террористические организации предприняли провальную попытку атаки по позициям САА, расположенным на стыке провинций Хама и Идлиб, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Экстремисты, вероятно, не рассчитывали, что их атака по правительственным войскам обернется фиаско, поскольку калибр ответа армии Башара Асада был куда больше мощностей радикалов.

Корреспондент ФАН отмечает, что правительственные войска во главе с полками быстрого реагирования находятся в полной боеготовности, чтобы в любой момент начать сдерживание террористов. Как можно видеть на эксклюзивных кадрах ФАН, армейцы нанесли удар по боевикам.

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После нанесенных отрядами Сирийской арабской армии (САА) ударов боевики были вынуждены отступить из населенных пунктов Аль-Хувайна, Атшан, Таль-Марк, Хамдания и Абу Омар. На помощь артиллерии, минометами и тяжелым пулеметам военных пришли военно-воздушные силы. В результате неудавшейся атаки многие боевики и были уничтожены вместе с техникой и оружием.

Ранее сообщалось, что боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в том же районе предприняли попытку атаки САА с использованием химических веществ.

1 Организация запрещена на территории РФ.