Премьер Ирака аль-Абади создал новый политический альянс с лидером «Хашд аш-Шааби»

Багдад, 15 января. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади рассчитывает на поддержку ополчения «Хашд аш-Шааби» на предстоящих выборах президента страны.

Курдские источники сообщили о создании нового альянса премьер-министра Ирака и лидера шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») Хади Амери.

«Премьер-министр Абади сформировал «Коалицию Победы», призывая политические группы присоединиться к этой национальной коалиции», — сообщает пресс-служба премьер-министра.

Хади Амери является лидером шиитской бригады «Бадр», основной силы иракской милиции «Хашд аш-Шааби». Стороны альянса встретились для того, чтобы обсудить совместные действия альянса и сошлись во мнении баллотироваться на выборы единым избирательным списком.

Курдские источники отмечают, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» стремятся отстранить курдское население от участия в президентских выборах в Ираке. Это произошло после вторжения армии Ирака в спорные с курдами территории в октябре 2017 года. Курдистан лишился провинции Киркук и района Туз-Хурмату, пишет агентство «URA.ru».