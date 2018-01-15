Путин поручил обеспечить поддержку проката фильма о паралимпийце

Москва, 15 января. Министерство культуры РФ совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии обеспечит господдержку проката фильма о паралимпийском движении «Со дна вершины».

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам встречи 5 декабря с инвалидами и представителями профессиональных сообществ и общественных организаций оказывающих содействие инвалидам, о чем говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Доклад на эту тему ведомство должно представить до 1 февраля текущего года.

Фильм снят в 2017 году, в нем рассказывается о двукратном паралимпийском чемпионе Алексее Мошкине.

Напомним, ранее Владимир Путин дал поручение кабмину рассмотреть варианты общественного контроля в области медико-социальной экспертизы для инвалидов, а также принять все возможные меры по ее усовершенствованию.