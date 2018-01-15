Путин и премьер Италии обсудили по телефону кризис на Украине и в Ливии

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин и премьер Италии Паоло Джентилони провели телефонные переговоры. На повестку были вынесены актуальные международные темы, в частности, главы государств уделили внимание внутреннему кризису на Украине и в Ливии.

О телефонном разговоре Путина и Джентилони сообщила пресс-служба Кремля. В администрации президента РФ также напомнили о том, что Италия председательствует в ОБСЕ в этом году.

Напомним, Москва неоднократно заявляла о своем невмешательстве во внутриукраинский кризис, разразившийся в этой стране после госпереворота в феврале 2014 года. При этом Киев, не представляя никаких доказательств, делает заявления о присутствии российских военных на юго-востоке страны.

В сентябре минувшего года Путин поручил МИДу подготовить резолюцию в ООН о вводе в Донбасс миротворческой миссии.