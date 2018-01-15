ЦСКА продолжает переговоры с «Зенитом» о переходе Шатова

Санкт-Петербург, 15 января. Московский футбольный клуб ЦСКА продолжает переговоры с «Зенитом» по полузащитнику Олегу Шатову.

По информации Федерального агентства новостей, московский ЦСКА не прекратил попытки договориться с «Зенитом» о переходе полузащитника Олега Шатова. По словам источника, клубы ведут диалог, однако продвигается он медленно из-за возможного участия Шатова в сделке по переходу нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит». При этом отмечается, что «армейцы» готовы как арендовать Шатова, так и выкупить его за 6 млн евро. Кроме того, ЦСКА отказался от попыток подписать Артема Дзюбу из-за высоких зарплатных ожиданий игрока.

Ранее стало известно, что «Зенит» не взял на первый сбор вратаря Михаила Кержакова, защитника Александра Анюкова, а также Шатова и Дзюбу.