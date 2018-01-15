Экс-премьер Украины Ехануров: Я продавал Крым американцам

Время откровений и признаний. Бывший в 2005-2006 году премьером, а с 2007-го по 2009-й — министром обороны Украины Юрий Иванович Ехануров сделал неожиданное для многих признание: «Я продавал Крым американцам». Патриотитичненько и гламурненько. А главное — по-деловому. Только деньги и ничего личного.

По словам бывшего премьера, в бытность его членом правительства Виктора Андреевича Ющенко Украина активно занималась привлечением иностранных инвесторов. Не трудно догадаться, что Россия на эту роль не рассматривалась категорически, а вот американцам гордые, но маленькие украинцы были готовы продать и мать, и отца, и вообще все и всех. Потому что денег не было, но они были нужны. Гораздо больше, чем Крым.

Отвечая на вопрос ведущей одного из украинских телеканалов на предмет того, а могла бы Украина удержать Крым, Юрий Иванович ответил категорично: да. Если бы в 2008 году отдала часть территории Крыма под военные базы и экономические зоны американцам. Но, по его словам, просто не успели. Правительство ушло в отставку. Почему правительство Ющенко вылетело со своих постов, как пробка из бутылки шампанского, и почему обратно их не пустили, Юрий Иванович благоразумно умалчивает.

«На один из участков шельфа у Крымского побережья был объявлен тендер. Его открыто и прозрачно выиграла фирма Vanco International. И если бы они тогда, как обещали, в 2009 году дали первый газ с шельфа, то сейчас в Крыму не было бы ни одного российского военного», — с горечью пожаловался Ехануров.

И вот не успели. Прямо жалость разбирает.

При этом Ехануров свято верит в военное могущество США и проявляет, как бывший министр обороны, удивительные познания в военно-морском деле. По его мнению, заход в Черное море даже одного американского эсминца (он имеет в виду эсминец «Карни») «с его 54 зарядами в корне меняет баланс, так как по мощи он равняется половине Черноморского флота России».

Забавное утверждение. DDG-64 USS Carney, эсминец типа «Арли Берк», наряду с однотипными «Росс», «Дональд Кук» и «Портер» действительно является одним из самых мощных кораблей этого класса в ВМС США. Их главная особенность — наличие системы ПРО «Иджис». Кроме того, эсминец обладает серьезным ракетным вооружением. Это две пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon по четыре ракеты в каждой и до 74 ракет RIM-66 SM-2 «Стандарт-2». Вот только одна беда: ракеты «Стандарт-2» исключительно зенитные.

И этой «мощи» с российской стороны противостоят ракетный крейсер «Атлант» проекта 1164, 6 сторожевых кораблей, 6 подводных лодок, 11 ракетных катеров, на счету одного из которых, кстати, уничтоженный 10 августа 2008 году грузинский катер. Все они оснащены ракетными комплексами «Калибр». Теми самыми, которыми российские ВМС уничтожали цели в Сирии. Десантные корабли и сторожевые катера даже считать не будем. Кроме того, есть две противокорабельных береговых батареи, оснащенных комплексами «Бастион» и «Бал».

И эсминец с 8 крылатыми и 74 зенитными ракетами – половина этого флота!? Подобная вера в силу американского оружия граничит с религиозным фанатизмом.

Споры о том, как и почему Крым оказался в России, с украинской стороны не утихают. Это одна из самых любимых тем украинских политиков и публицистов. Когда спрашиваешь их, а где именно находятся российские войска, с которыми они якобы воюют и которые оккупировали украинскую территорию, они не моргнув глазом тут же выпаливают: в Крыму.

Вообще-то российские войска и флот стояли в Крыму всегда, и это было зафиксировано в рамках Договора о дружбе и сотрудничестве так называемого большого договора, подписанного 31 мая 1997 года президентами Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. И, уж извините, мои украинские друзья, но Крым просто сбежал от вас. И именно потому, что такие товарищи, как Ехануров, продавали полуостров вместе с жителями американцам.

Вот проекты, которые реализовывал Пентагон перед отделением Крыма в 2014 году. В районе Севастополя, который американцы уже видели в качестве своей военно-морской базы, были переоборудованы три общеобразовательные школы. Школа №22 в штаб морской пехоты, школа №3 под штаб военно-морских сил, а школа №5 — под инженерную базу ВМФ США.

И все это делалось открыто, не скрывая целей, и жители Крыма прекрасно все видели и понимали. Как понимали это в России. И президент России Владимир Путин защищал Россию, единственно возможным на тот момент способом.

И вы, украинцы, спрашиваете, почему от Украины откололся Крым?