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Политика
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Украина
Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка
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    Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

    16:38  15 Января 2018  /обновлено: 16:46  15 Января 2018
    1594

    Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

    Киев, 15 января. Сразу после вооруженного государственного переворота на Украине новые власти страны поклялись своим соратникам, что установят в столице огромный мемориальный комплекс в честь украинских неонацистов, расстрелянных другими неонацистами в феврале 2014 года на Майдане.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте, где должен был стоять мемориал, и обнаружил там заброшенный котлован и помойку, украшенную ржавыми знаками и рекламными объявлениями.

    Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

    Примечательно, что котлован находится в двух шагах от Банковой улицы, места размещения администрации президента Украины Петра Порошенко

    Ранее Порошенко заявлял, что «строительство мемориального комплекса героев небесной сотни как места национальной памяти является всенародной задачей».

    Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

    «Считаю, что в ближайшее время должен быть создан фонд, который бы поддержал осуществление каждого этапа нашего совместного, поистине всенародного проекта мемориала. Выступаю не только инициатором, но и первым спонсором такого фонда, чтобы помочь ему не только добрым словом, но и деньгами. Надеюсь, мой пример найдет последователей», – сказал президент.

    Почему власти победившей «революции гидности» вот уже без малого четыре года не могут построить обещанный памятник, известно – деньги на проект постоянно разворовываются. 

    Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

    В 2018 году стало известно, что на проектирование и строительство мемориала выделен очередной транш из бюджета. Как сообщили в музее «Революции достоинства», 200 млн гривен (около 400 млн рублей) из бюджета Украины пойдут на организацию и проведение архитектурного конкурса Национального мемориального комплекса героев небесной сотни.

    Напомним, по данным МВД Украины, 18-19 февраля 2014 года около 3 тысяч человек захватили районные отделения полиции во Львовской и Тернопольской областях, вывезли оттуда около 1,3 тыс. единиц оружия и боеприпасов, после чего часть этого оружия была передана протестующим на Майдане. Затем состоялся массовый расстрел участников протестов, в ходе которого было убито 104 человека. Кроме того, в ходе массовых беспорядков погибли 17 силовиков — семь военнослужащих и десять работников МВД. Предполагается, что митингующих расстреляли свои же националисты из партии «Свобода», которые во время беспорядков на Майдане проживали в гостинице «Украина». Именно из окон номеров, которые тогда снимали функционеры партии «Свобода» Олег Панькевич, Александр Сыч и Игорь Янкив, производились смертельные выстрелы.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Денис Машкин специально для ФАН Киев
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