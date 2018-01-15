Выборы-2018: психолог Козлов запустил ток-шоу о сборе подписей в свою поддержку

Москва 15 января. Психолог Михаил Козлов, ранее объявивший о своих президентских амбициях, запустил на YouTube новое реалити-шоу «Игра за престол». Так он собирается демонстрировать избирателям усилия своего предвыборного штаба по сбору подписи для его регистрации кандидатом на пост главы государства в 2018 году.

В сообщении о реалити-шоу Козлов называет себя «провокационным психологом», а свою команду – двенадцатью последователями. Он также уточнил, что каждый день команда будет получать задания, за невыполнение которых участник может вылететь с проекта.

«Сложность заданий заключается в том, что бюджет на свою избирательную кампанию Михаил Козлов не выделяет вообще и не хочет брать денег у спонсоров, чтобы не «плясать потом под чью-то волшебную флейту», — подчеркивается в сообщении.

Козлов является кандидатом от Партии социальной защиты. Ранее он работал психологом на проекте «Дом-2». На своем сайте он предлагает три вида услуг: бесплатную «Точку невозврата», «Preодоление» за 500 долларов и «Неизбежный результат» за 900 долларов, уточняет телеканал 360.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин также намерен участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Сегодня его предвыборный штаб сообщил, что его выдвижение поддержали своими подписями уже более 700 тыс. человек.