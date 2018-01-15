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США планируют получить преимущество на поле боя благодаря защищенному Wi-Fi — СМИ
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    США планируют получить преимущество на поле боя благодаря защищенному Wi-Fi — СМИ

    16:22  15 Января 2018  /обновлено: 16:24  15 Января 2018
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    США планируют получить преимущество на поле боя за счет защищенного Wi-Fi — СМИ

    США планируют получить преимущество на поле боя за счет защищенного Wi-Fi, сообщают СМИ. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «US Army pushing to get Secure Wi-Fi on battlefield to gain strategic edge over enemies» («Армия США выступает за раздачу защищенного Wi-Fi на поле боя: «Это даст нам стратегическое преимущество»), опубликованной изданием Defencetalk.

    В стремлении сделать командные пункты армии США более надежными, мобильными и живучими армия заявила о необходимости создания защищенного Wi-Fi-соединения на поле боя. По словам командования, это позволит получить стратегическое преимущество над потенциальными соперниками.

    Вслед за перемещением командного пункта на поле битвы (процесса, называемого «прыжком»), беспроводное защищенное Wi-Fi-соединение позволит критически важным системам управления синхронизироваться за считанные минуты, вместо того чтобы ждать часами, пока солдаты подключат командный пункт к сети при помощи проводов.

    1-я бронетанковая бригадная боевая группа 3-й пехотной дивизии уже имеет успешный опыт применения такой технологии во время учений. Впервые защищенное Wi-Fi-соединение было использовано в Национальном учебном центре в Форт-Ирвине, штат Калифорния, в ноябре 2017 года. Во время крайне реалистичного учения подразделение сражалось против сильного противника и на протяжении всей операции использовало защищенную сеть Wi-Fi, чтобы ускорить все маневры, обеспечить непрерывность миссии и оставаться на шаг впереди вражеских сил.

    США планируют получить преимущество на поле боя за счет защищенного Wi-Fi — СМИ

    «Ключевым преимуществом, которое обеспечивает защищенное Wi-Fi-соединение, является скорость, — говорит полковник Майкл Адамс, командующий 1-й бронетанковой бригадой 3-й пехотной дивизии. — Сегодня наши противники гораздо способнее, чем те, с которыми мы привыкли иметь дело. Даже в условиях тренировки защищенная сеть Wi-Fi может дать решающее преимущество».

    Во время учений защищенная сеть Wi-Fi обеспечила более 100 компьютеров мгновенным обменом голосовыми и аудиосообщениями, видеоматериалами и другими данными, необходимыми для успешной работы командования. 

    «Самое важное удобство заключалось в том, что как только было налажено Wi-Fi-соединение, я смог объединить и скоординировать весь персонал в один миг», — сказал Адамс. 

    Подобно Wi-Fi, используемому в большинстве домов простых граждан, аккредитованное Агентством национальной безопасности соединение обеспечивает беспроводную связь внутри командного пункта, но с добавлением новых уровней безопасности. 

    США планируют получить преимущество на поле боя за счет защищенного Wi-Fi — СМИ

    Без беспроводных технологий создание сети в типичном командном пункте занимает много часов и требует десятков коробок дорогостоящего сетевого кабеля CAT 5, который весит около сотни фунтов. Каждый раз, когда происходит релокация командного пункта, все кабели должны быть отключены, перемещены, заново сконфигурированы и подключены, и часто они заменяются на новые в процессе использования из-за полученных повреждений или износа. Специальные защитные покрытия должны быть наложены поверх проводки, что также затрудняет устранение проблем с сетью. Защищенное Wi-Fi-соединение может за раз решить все эти проблемы, поскольку удаленные точки доступа обеспечивают быстрое и легкое сетевое подключение.

    «Защищенный Wi-Fi также ускоряет процесс принятия решений во время нашей миссии, — заявил Адамс. — Если я оперативно узнаю, что происходит, я могу опередить вражеского командира и создать условия, в которых он будет сражаться в невыгодном для него положении».

    Адамс сказал, что он с нетерпением ждет, когда идея использования защищенного Wi-Fi-соединения будет реализована на практике, это позволит увеличить скорость и мобильность его бригады. Армия планирует продемонстрировать все преимущества использования такой технологии во время мероприятия по снижению военных рисков весной 2018 года.

    В декабре 2017 года армия уже направила требование в командный пост, ответственный за проведение экспериментов и быстрое прототипирование. В соответствии с требованием армия должна в ближайшее время начать использовать возможности беспроводных технологий для обеспечения быстрой связи и перемещения. 

    «Отсутствие мобильности и гибкости являются для нас огромными уязвимостями в условиях, когда вокруг столько угроз, — сказал Адамс, — защищенная Wi-Fi-сеть значительно повышает мобильность и операционную гибкость, а соответственно, и шансы на успех миссии, благодаря чему командиры смогут проще делать то, что они делают лучше всего — сражаться и побеждать!»

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #сша #армия
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