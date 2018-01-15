Британия подняла истребители на перехват российских самолетов

Лондон, 15 января. Великобритания подняла в воздух истребители Typhoon из-за российских самолетов, которые якобы приблизились к британской границе. Об этом в понедельник сообщил представитель ВВС Великобритании.

«Мы можем подтвердить быструю реакцию Typhoon, которые взлетели сегодня утром с авиабазы «Лоссимут» ( Шотландия — прим. ФАН)», — отметил он.

Министерство обороны страны подтвердило факт вылета самолетов, однако заявило, что истребители Typhoon никого не перехватывали, передает Sky News.

«У нас есть самолеты в небе, которые следят за ситуацией, но мы ничего не перехватывали», — подчеркнул представитель ведомства.

Напомним, что в конце прошлого года истребители США дважды сопровождали российские Су-30 в международном воздушном пространстве над Балтикой — в ноябре и декабре.