Жириновский предложил проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Москва, 15 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил платить российским пенсионерам на 1608 рублей больше с 1 июля 2018 года.

Соответствующий законопроект Жириновский разработал совместно с другим членом партии ЛДПР Ярославом Ниловым. Авторы инициативы напоминают, что с 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. В документе приводятся данные Росстата, согласно которым на 1 января 2016 года в России насчитывалось более 15 млн работающих пенсионеров.

Парламентарии считают, что отказ от индексации пенсии работающим пенсионерам в итоге привел к тому, что многие из них стали отказываться от оформления трудовых договоров, передает Ura.Ru.

«Авторы считают необходимым вернуться к нормальной индексации пенсий в 2018 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях», — заявили представители ЛДПР.

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. Все сэкономленные средства будут перенаправлены на финансирование страховой части трудовой пенсии. Закон позволит увеличить объем поступлений на 304,5 миллиарда рублей.