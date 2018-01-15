Путин поздравил со 100-летним юбилеем бывшего начальника Радиотехнических войск

Москва, 15 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем бывшего начальника Радиотехнических воск ПВО Михаила Берегового. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

«Примите мои поздравления со 100-летним юбилеем, пожелания здоровья и бодрости духа. Всю свою жизнь вы посвятили защите Родины, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а в послевоенное время внесли значимый вклад в укрепление обороноспособности страны», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Путин, жизненный пут Берегового является яркими примером мужества и верности долгу.

«Благополучия вам и всего наилучшего», — резюмировал глава государства.

Напомним, в начале января президент России Владимир Путин поздравил с 91-летием выдающегося хореографа и народного артиста СССР Юрия Григоровича.