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Эксперты прокомментировали эксперимент по маркировке табачной продукции в России
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    Эксперты прокомментировали эксперимент по маркировке табачной продукции в России

    16:12  15 Января 2018  /обновлено: 16:14  15 Января 2018
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    Эксперты прокомментировали эксперимент по маркировке табачной продукции в России

    Москва, 15 января. Аналитик табачной отрасли Вадим Желнин считает, что эксперимент по маркировке табачных изделий двухмерным кодом не поможет в борьбе с контрафактом.

    По данным эксперта на сегодняшний момент контрафакт составляет около пяти процентов от легальной продукции, большая часть таких сигарет ввозится в Россию из стран Таможенного союза. Эта продукция не распространяется через сетевые магазины и сбывается в тех местах, где нельзя проверить маркировку, пишет RT. Торговцы покупают сигареты в своих странах по низкой цене и потом распространяют их через своих знакомых.

    Аналитик считает, что нововведение значительно снизит скорость производства табачных изделий.

    «Машина выпускает 600 пачек сигарет в минуту, а скорость маркировки — всего 200 пачек. И необходимое оборудование очень дорогостоящее, значит, грозит дополнительными издержками», — отметил Желнин.

    Такие затраты не оправданы, считает эксперт, и доставят производителям лишние сложности.

    Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил решение российского правительства о введении сплошной маркировки товаров с 2018 года. Новая мера должна быть введена до 2024 года.

    Эксперты прокомментировали эксперимент по маркировке табачной продукции в России

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #табак #контрафакт #маркировка
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