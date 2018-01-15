Эксперты прокомментировали эксперимент по маркировке табачной продукции в России

Москва, 15 января. Аналитик табачной отрасли Вадим Желнин считает, что эксперимент по маркировке табачных изделий двухмерным кодом не поможет в борьбе с контрафактом.

По данным эксперта на сегодняшний момент контрафакт составляет около пяти процентов от легальной продукции, большая часть таких сигарет ввозится в Россию из стран Таможенного союза. Эта продукция не распространяется через сетевые магазины и сбывается в тех местах, где нельзя проверить маркировку, пишет RT. Торговцы покупают сигареты в своих странах по низкой цене и потом распространяют их через своих знакомых.

Аналитик считает, что нововведение значительно снизит скорость производства табачных изделий.

«Машина выпускает 600 пачек сигарет в минуту, а скорость маркировки — всего 200 пачек. И необходимое оборудование очень дорогостоящее, значит, грозит дополнительными издержками», — отметил Желнин.

Такие затраты не оправданы, считает эксперт, и доставят производителям лишние сложности.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил решение российского правительства о введении сплошной маркировки товаров с 2018 года. Новая мера должна быть введена до 2024 года.