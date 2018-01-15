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Политика
Турция отказалась от предложения США создать «силы безопасности границы» в Сирии
ИноСМИ
Враждебность США по отношению к России неумолима — СМИ
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    Враждебность США по отношению к России неумолима — СМИ

    17:03  15 Января 2018  /обновлено: 17:03  15 Января 2018
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    Армия США

    Поток террористов в Сирию не прекращается, хотя их стало значительно меньше. Бандформирования продолжают прибывать на замену боевиков, уничтоженных сирийскими войсками и их союзниками при активной поддержке российских воздушно-космических сил.

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Армия США будет оставаться в Сирии неопределенное количество времени (US Forces to Remain Indefinitely in Syria Illegally), опубликованной порталом Global Research.

    В октябре 2017 года министерство обороны Сирии сообщило о захвате большого количества оружия и боеприпасов, произведенных в Америке и союзных США странах. Это были винтовки, пулеметы, ракеты, в том числе класса «земля-воздух», переносные зенитно-ракетные комплексы MANPADS, противотанковые ракетные комплексы TOW, танки и другое вооружение.

    Выходит, что Вашингтон и его союзники продолжают поставлять это и другое оружие членам ИГИЛ1 (запрещенная в России группировка) и другим антиправительственным террористическим бандформированиям.

    США поддерживают террористов

    Администрация Трампа намерена бессрочно оккупировать северную и южную часть Сирии, которую она незаконно контролирует, проводя операции со специально созданных баз. В свою очередь Москва и Дамаск требуют, чтобы Вашингтон вывел войска из страны, однако власти США их игнорируют, чем еще больше провоцируют конфликт между администрацией Соединенных Штатов и Россией.

    Технологически сложные беспилотники, которые были использованы для атаки российской авиабазы в Сирии, почти наверняка были предоставлены Пентагоном или ЦРУ. Президент России Владимир Путин заявил, что знает, когда и где террористы их получили, подразумевая, что знает и источник поставок.

    Кто выигрывает, поддерживая ИГИЛ и других террористов в их войне за смену режима в Сирии? Прежде всего, Вашингтон и Израиль. Вместе со своими союзниками они сотрудничают против Башара Асада (президент Сирии — прим. ред.).

    В минувший четверг МИД России прокомментировал ситуацию с лагерем для беженцев «Эр-Рукбан» на юге Сирии, которому необходима гуманитарная помощь. Однако доступ к лагерю в значительной степени заблокирован силами США.

    «Лагерь «Рукбан» находится в пределах 55-километровой зоны с центром в населенном пункте Эт-Танф, которая де-факто оккупирована вооруженными силами США. В указанный район не допускаются подразделения сирийской армии и представители законных властей САР», — говорится в заявлении МИД РФ.

    Здание МИД РФ в Москве

    Отметим, Пентагон использует эту территорию для подготовки антиправительственных военных формирований. Около 60 тысяч сирийских беженцев находятся в тяжелых условиях, лишены возможности получать жизненно необходимые продукты питания, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

    «Считаем недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирийской арабской республики, — говорится в сообщении МИД России. — Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики. Требуем снятия любых ограничений на доступ гуманитарных конвоев с продуктами питания и медикаментами, повышения прозрачности проводимых акций».

    Тем не менее, этих требований недостаточно. Как и недостаточно сказать, что Вашингтон должен «уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Сирии…». Администрация Трампа игнорирует подобные заявления, делая то, что ей нравится. Враждебность США по отношению к России неумолима.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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