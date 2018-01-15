Выборы-2018: назначен глава аппарата избирательного штаба Путина

Москва, 15 января. Начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин возглавил аппарат избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте штаба Путина, всего в аппарат вошло 11 человек.

Как стало известно, в числе руководящих сотрудников аппарата штаба А.В. Ярин (руководитель аппарата штаба), А.В. Шушеров, Б.В. Чернышев, Н.А. Орлова, И.Ю. Кастюкевич, А.О. Кондрашов, С.В. Кабышев, В.П. Бочков, А.А. Борисов, А.В. Анисимов, О.Н. Амельченкова.

В понедельник начали работу официальный сайт избирательного штаба Путина на президентских выборах 2018 года и общественная приемная (по адресу Москва, Новый Арбат, 26).

Напомним, что к настоящему времени избирательный штаб кандидата в президента России Владимира Владимировича Путина собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры.

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