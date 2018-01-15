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Политика
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Украина
А царь ненастоящий: депутат Рады объявил Порошенко русским шпионом
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    А царь ненастоящий: депутат Рады объявил Порошенко русским шпионом

    16:24  15 Января 2018
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    А царь ненастоящий: депутат Рады объявил Порошенко русским шпионом

    В российском ФСБ — праздник. Кадровое пополнение. В штат ведомства зачислен новый ценный сотрудник. Да еще какой. Украинский президент Петр Порошенко. Правда, на работу его не приняли, а назначили, и не руководство ФСБ, а украинский депутат Виталий Куприй. Причем задним числом. Еще с 2007 года.

    Поводом стали письма Порошенко, якобы направленные им в ФСБ в 2007 году. Депутат объявил все это «госизменой в пользу вражеского государства, с которым воюет Украина». Теперь Куприй набрался желания и имеет вдохновение для хорошей склоки. Он намерен направить соответствующий депутатский запрос от имени Верховной рады в СБУ. По его словам, документ уже составлен и должен быть утвержден на ближайших заседаниях украинского парламента. Депутаты без дела не сидят, они дела себе беспрерывно придумывают.

    «Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», — написал депутат Верховной рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook.

    Все началось с того, что грузинский телеканал «Рустави» обнародовал письма, якобы компрометирующие президента Украины. В частности, грузинские журналисты представили письмо, датированное 3 февраля 2007 года, направленное российским спецслужбам, где Петр Алексеевич, еще будучи депутатом Верховной рады, просит у ФСБ разрешения на въезд в Санкт-Петербург.

    А царь ненастоящий: депутат Рады объявил Порошенко русским шпионом

    Особенно унизительным для украинских патриотов является то, что письмо содержит заверения: Порошенко буквально клянется, что, находясь в России, не будет участвовать в антироссийских кампаниях. Что для украинского депутата является возмутительным.

    В другом письме он якобы ссылается на то, что является одним из создателей «Партии регионов», видит своей задачей привлечение денег и больших инвестиций в российский бюджет, взамен же хочет только пообщаться с родственниками жены одного из своих сыновей.

    В администрации президента встревожились не на шутку и стали все отрицать, как рецидивисты на допросе в полиции.

    «Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

    Кто стоит за этим скандалом и публичными обвинениями в адрес Порошенко, даже гадать не имеет смысла. Особенно учитывая источник — грузинские СМИ. Это бывший губернатор Днепропетровской области и экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский, чей конфликт с Киевом раскручивается буквально не по дням, а по часам. В свою очередь администрация президента с подачи самого Петра Алексеевича ведет настоящее массовое крупномасштабное юридическое наступление на активы своего бывшего союзника времен «Евромайдана».

    «Русский шпион» Порошенко опирается не только на юристов, но и всеми силами использует СМИ, чтобы подпортить имидж Коломойского. Тот в свою очередь в январе 2018 года, не успели еще отгреметь «новогодние хлопушки, потухнуть свечи и разобрать игрушки», быстренько собрал бумаги и подал в суд иски против одесской телекомпании АРС, Национального банка Украины (НБУ), «Приватбанка», министерства финансов Украины, а также целого ряда медиакомпаний о защите чести и достоинства. Есть ли они у него, вопрос, конечно, спорный.

    А царь ненастоящий: депутат Рады объявил Порошенко русским шпионом

    Но, видимо, судов Коломойскому мало. Конфликт неизбежно перетекает в формат «сам дурак». Нет сомнений, что в ответ на обвинение в шпионаже в пользу Кремля Порошенко в том же самом обвинит владельца заводов и пароходов Игоря Валерьевича. Ну, или в шпионаже в пользу Марса и Венеры, что, в принципе, по абсурдности практически одно и то же.

    Самое забавное, что в последнее время нелепые обвинения политиков в какой-то маловероятной ерунде становятся привычным трендом. Порошенко отнюдь не первый шпион на планете.

    А в тех же США буквально на днях сенатор-республиканец Джефф Флэйк назвал Дональда Трампа ни много ни мало, а сразу Сталиным. Всего лишь за то, что президент назвал американские СМИ «фейковыми» и «врагами американского народа».

    Обвинение в шпионаже вообще самое любимое у политиков всех времен и народов. Трудно доказуемое и неконкретное, оно и не требует обоснований. Шпионы, они ведь что? Они скрытные и секретные. Если нет доказательств, то, значит, шпион хороший. Отсутствие доказательств само тут же становится доказательством.

    Ходи потом, оправдывайся. Если сможешь.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олег Денежка
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #порошенко #верховная рада
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