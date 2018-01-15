Песков оценил идею Бастрыкина о досудебной блокировке экстремистских сайтов

Москва, 15 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема досудебной блокировки экстремистский сайтов подлежит глубокой проработке.

«Я не стал бы озвучивать какую-то позицию в данном случае. Это те вопросы, которые, безусловно, подлежат глубокой проработке», — сказал Песков.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за введение в России внесудебного порядка закрытия экстремистских сайтов. Это даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма во всемирной паутине, передает Infox.ru.

По словам Бастрыкина, в данный момент блокировка подобных сайтов возможна только на основании судебного решения, что требует дополнительного времени, в течение которого ресурс будет продолжать свою деятельность.

Отметим, что еще в октябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения безопасности российского сегмента Интернета. Он также говорил о необходимости жестких мер в отношении лиц, которые используют его с преступными помыслами.