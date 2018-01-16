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Общество
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Сирия: более 500 семей вернулись в свои дома в провинции Дамаск
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    Сирия: более 500 семей вернулись в свои дома в провинции Дамаск

    8:05  16 Января 2018
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    Сирия: более 500 семей вернулись в свои дома в провинции Дамаск

    Дамаск, 16 января. Более 500 перемещенных семей начали возвращаться в свои дома на ферме Бейт-Джинн в Западной Гуте Дамаска после того, как военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вернули в эту часть региона стабильность, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В дополнение к выполнению достигнутого между боевиками и правительственными силами соглашения о выводе экстремистов в провинцию Идлиб или Даръа, в Бейт-Джинн начали возвращаться мирные жители ранее вынужденные покинуть свои дома.

    На данный момент правительственные силы, ранее введенные в Бейт-Джинн, прочесывают территории у холмов Таль-Бардайя, Таль-Марван, Таль аль-Хамр, а также населенный пункт Мугр аль-Мир с целью ликвидации взрывных устройств, оставшихся после террористов. Только после этого все местные жители смогут окончательно вернуться в свои дома.

    5 Фото.
    5 Фотографий

    Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, на улицах Бейт-Джин снова многолюдно. Вместо звуков непрекращающихся обстрелов теперь можно услышать детский смех и голоса мужчин, обсуждающих дела насущные.

    Примечательно, что население фермы Бейт-Джинн и одноименного населенного пункта составляет более 20 тысяч человек. Люди были вынуждены покинуть этот район почти сразу после начала гражданской войны в Сирии из-за казавшегося бесконечным террора экстремистов «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). В то время боевики «ан-Нусры» орудовали во многих населенных пунктах провинции Дамаск, в том числе и в столице САР.

    Напомним, что в конце декабря десятки вооруженных боевиков и членов их семей были вывезены из Бейт-Джинна в провинции Идлиб и Даръа. Процесс проходил под руководством Международного Движения Красного Креста и Красного полумесяца в рамках реализации соглашения, достигнутого после военной операции, проводимой военнослужащими армии Башара Асада на юго-западе провинции Дамаск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дамаск #асад #бейт-джинн #мугр аль-мир
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