Дамаск, 16 января. Более 500 перемещенных семей начали возвращаться в свои дома на ферме Бейт-Джинн в Западной Гуте Дамаска после того, как военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вернули в эту часть региона стабильность, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В дополнение к выполнению достигнутого между боевиками и правительственными силами соглашения о выводе экстремистов в провинцию Идлиб или Даръа, в Бейт-Джинн начали возвращаться мирные жители ранее вынужденные покинуть свои дома.

На данный момент правительственные силы, ранее введенные в Бейт-Джинн, прочесывают территории у холмов Таль-Бардайя, Таль-Марван, Таль аль-Хамр, а также населенный пункт Мугр аль-Мир с целью ликвидации взрывных устройств, оставшихся после террористов. Только после этого все местные жители смогут окончательно вернуться в свои дома.

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Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, на улицах Бейт-Джин снова многолюдно. Вместо звуков непрекращающихся обстрелов теперь можно услышать детский смех и голоса мужчин, обсуждающих дела насущные.

Примечательно, что население фермы Бейт-Джинн и одноименного населенного пункта составляет более 20 тысяч человек. Люди были вынуждены покинуть этот район почти сразу после начала гражданской войны в Сирии из-за казавшегося бесконечным террора экстремистов «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). В то время боевики «ан-Нусры» орудовали во многих населенных пунктах провинции Дамаск, в том числе и в столице САР.

Напомним, что в конце декабря десятки вооруженных боевиков и членов их семей были вывезены из Бейт-Джинна в провинции Идлиб и Даръа. Процесс проходил под руководством Международного Движения Красного Креста и Красного полумесяца в рамках реализации соглашения, достигнутого после военной операции, проводимой военнослужащими армии Башара Асада на юго-западе провинции Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.