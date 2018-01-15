Лавров и Климкин провели телефонные переговоры по Донбассу

Москва, 15 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога дипломаты обсудили вопросы, связанные с реализацией минских соглашений по Донбассу, а также ситуацию, сложившуюся вокруг Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в зоне регионального конфликта (СЦКК) после выхода из него российских офицеров.

«Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ в Донбассе», — подчеркнули в МИД РФ.

Непосредственно Климкин рассказал о том, что он поговорил с Лавровым об освобождении украинских заключенных и пленных в Донбассе.

«Позиции очень далеки, но мы должны работать дальше. Говорили также о СЦКК. Не обошли вниманием и его итоговую пресс-конференцию», — объяснил украинский дипломат, комментируя ситуацию.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин встретился с представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком.