Выборы-2018: в штабе Путина рассказали, как волонтеры могут присоединиться к кампании

Москва, 15 января. Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил, что волонтеры через сайт самовыдвиженца могут записаться для участия в его избирательной кампании.

По его словам, возможность заполнить форму для участия в кампании в качестве волонтера является одной из ключевых особенностей сайта. В данном разделе описаны возможности каждого желающего принять участие в предвыборной работе, отметил Кондрашов. Кроме того, на сайте представлены сообщества в соцсетях, которые объединяют сторонников Путина, а также единый телефон штаба, информация федеральной общественной приемной и региональных штабов, заключил пресс-секретарь штаба Путина.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала в декабре прошлого года. Владимир Владимирович Путин идет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. К настоящему времени его избирательный штаб собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры.

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