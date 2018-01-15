«Он точно знает, что делает»: Басков объяснил, почему стал доверенным лицом Путина

Москва, 15 января. Известный российский певец Николай Басков, который стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах-2018, объяснил, почему решил поддержать главу государства.

«Он человек, которому я доверяю, и он точно знает, что делает. В России сегодня хорошо работает полиция, люди свободно ездят по дрогам и летают на самолетах. За последнее время сильно упал уровень преступности», — рассказал Басков «Политэксперту».

Певец добавил, что в настоящее время мир очень активно меняется, причем иногда эти перемены происходят не в лучшую сторону, а Россия остается стабильной.

Напомним, что президентские выборы состоятся в марте этого года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении участвовать в выборах. Он уже собрал необходимое число подписей для самовыдвижения.



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