ВЦИОМ открывает рынок прогнозов по выборам-2018

Москва, 15 января. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предложил россиянам вместе прогнозировать результаты предвыборной кампании 2018 года. Всем хочется знать, что же будет на самом деле, заметил гендиректор центра Валерий Федоров, объявив о запуске рынка электоральных прогнозов.

«Это специальный проект ВЦИОМ, где все участники могут спрогнозировать — причем не разово, а многократно — как будут меняться рейтинги кандидатов и с каким результатом тот или иной кандидат придет к голосованию 18 марта», — объявил Федоров.

Участие в проекте бесплатно. Все желающие должны пройти регистрацию на сайте проекта. После этого пользователь получает на счет виртуальный капитал, с которым вступает на рынок. Федоров отметил, что победитель получит приз, «но не денежный».

Очередные выборы президента РФ пройдут 18 марта. Одним из кандидатов является действующий глава государства Владимир Путин. Сбор подписей в поддержку его кандидатуры начался по всей стране 5 января.

Сегодня его избирательный штаб сообщил о то, что кандидатуру Путина на выборах поддержали уже более 700 тысяч человек.

Отметим, что Путин идет на выборы как самовыдвиженец, таким образом, согласно закону, он должен собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном конкретном регионе.