Война ПТРК: эксперт рассказал, чем ответит Донбасс на американские «Джавелины» ВСУ

Москва, 15 января. Профессор МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал поставки США летального вооружения украинским военным.

Член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Алексей Подберезкин заявил, что политическое решение Вашингтона о начале поставок летального оружия Украине свидетельствует о том, что США перешли черту и стали одной из сторон конфликта. При этом Белый дом, ранее пытавшийся показать нейтральность своей позиции, занимает проукраинскую сторону, пишет агентство «Rubaltic».

Эксперт уверен, что следом за противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» последуют другие виды вооружения. Поставки этих комплексов станут началом войны ПТРК в Донбассе, однако Народным республикам будет чем ответить Киеву. Ополчение сможет эффективно противостоять «Джавелинам» комплексами «Корнет», очень эффективными и более дешевыми. По мнению эксперта, экономика ДНР и ЛНР уже позволяет республикам закупать данные системы вооружения. Кроме того, подчеркнул Подберезкин, в армии Украины процветает коррупция, так что военнослужащие ВСУ могут самостоятельно продавать ополчению Донбасса противотанковые комплексы.

Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что поставки Вашингтоном подобного вида оружия Украине будут иметь серьезные последствия.