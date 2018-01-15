Депутат Рады попросил ЕСПЧ защитить его от Украины

Киев, 15 января. Депутат украинского парламента Борислав Розенблат, которого подозревают в причастности к деятельности украинской «янтарной мафии», обратился в Европейский суд по правам человека, потребовав защитить его от незаконных действий украинских правоохранительных органов. Как сообщил СМИ адвокат депутата, в ЕСПЧ начали производство по иску Розенблата против Украины.

«Есть производство Розенблата против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховной рады до легализации «ручным» судьей венгерского самолета, — рассказал адвокат депутата Рады Алексей Шевчук. — Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы».

Ранее украинский парламент согласился на привлечение депутата Розенблата к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности — украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура, один из многих коррупционных органов, действующих в стране, подозревает Розенблата в злоупотреблении служебным влиянием и взяточничестве в связи с деятельности украинской «янтарной мафии», занимающейся незаконной добычей янтаря в ряде регионов Украины.