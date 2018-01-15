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Общество
Эксперт прокомментировал возможность страхования рисков утечек персональных данных
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    Эксперт прокомментировал возможность страхования рисков утечек персональных данных

    15:31  15 Января 2018
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    Эксперт прокомментировал возможность страхования рисков утечек персональных данных

    Российские компании, которые обрабатывают персональные данные, могут обязать оформлять страховку или финансовую гарантию на случай их утечки. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    О том, что компании могут обязать страховать риски утечки персональных данных, сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на план мероприятий по программе «Цифровая экономика». Издание  пишет, что эта инициатива может затронуть почти все российские компании.

    Отмечается, что если бы эта норма действовала сегодня, то страховым случаем, например, стала бы кража средств с банковской карты в результате утечки данных.

    Цифровая экономика

    Заметим, что к июлю Минкомсвязи, Минфин и Роскомнадзор должны будут решить, имеет ли смысл законодательно обязывать операторов персональных данных, которыми является практически все компании, иметь страховку или финансовую гарантию (собственные средства либо банковскую гарантию).

    Информационная безопасность

    Независимый аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что данное предложение вполне разумно и обоснованно. Компании, обрабатывающие персональные данные, должны иметь страховку либо финансовую гарантию на случай их утечки.

    «Мы знаем многочисленные случаи, когда «утечка налево» персональных данных становилась причиной кражи средств с банковских карт физических лиц, разного рода махинаций в сфере недвижимости или оформления тех или иных сделок, получения кредитов в коммерческих банках, создания фирм от имени граждан, даже не подозревавших об этом. Я думаю, есть смысл законодательно обязывать операторов персональных данных иметь на случай подобных инцидентов специальную страховку или финансовую гарантию за счет собственных средств компаний либо получать банковскую гарантию. Это — общемировая практика, она неплохо работает», — пояснил Владимир Соловейчик.

    Эксперт прокомментировал возможность страхования рисков утечек персональных данных

    Понятно, заметил эксперт, что подобная мера потребует дополнительных расходов. Тем самым будет увеличена себестоимость услуг, оказываемых физическим или юридическим лицам компаниями, обрабатывающими персональные данные. Но представляется, что клиенты пойдут на дополнительные издержки ради увеличения степени защиты своих персональных данных, ради собственной безопасности.

    «В конечном счете, все эти дополнительные затраты могут сделать клиентов более спокойными, а это обстоятельство в нынешнем беспокойном мире весьма немаловажно. Я думаю, соответствующие министерства и ведомства должны подготовить понятную и прозрачную схему, представить ее на суд общественности и по итогам общественного обсуждения принять решение о том, как, когда и в каком виде стоит эту схему оформлять законодательно или же пока нет. Готовность общества и бизнеса принять подобные нововведения должно показать широкое и гласное общественное обсуждение проблемы, такого рода решения не должны приниматься кулуарно», — резюмировал Владимир Соловейчик.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #роскомнадзор #персональные данные #ркн #цифровая экономика
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