Сирия новости 15 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, ВС Турции открыли огонь по позициям курдов в Алеппо

Сирия, 15 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 ряд поселений Хамы, ВС Турции ведут обстрел позиций SDF в районе Африна, «Тахрир аш-Шам» перебрасывает силы из Алеппо в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бомбят позиции «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: перебросила силы из Алеппо в Идлиб, теряет позиции в Хаме.

Курды: обстреляли позиции ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Информационное агентство Damascua Now пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@now_damascus), что ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях городов Арбин и Хараста. Кроме того, артиллерия армии САР ведет обстрел опорных пунктов незаконных формирований в этой местности.

МИД Сирии осудил заявление США о создании отрядов «сил безопасности» на северо-востоке Сирии, передает информагентство Damascus Now. Напомним, представители международной коалиции во главе с США сообщили о подготовке группировки бойцов SDF для контроля пограничных территорий Сирии и побережья Евфрата.

Провинция Алеппо

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает, что минувшей ночью бойцы курдских отрядов ополчения обстреляли позиции Сирийской свободной армии (ССА) в районе города Азаз. В ответ ВС Турции нанесли удары по опорным пунктам Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от Африна.

В южной части провинции Алеппо продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками коалиции «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от террористов «Джебхат ан-Нусры» более 10 населенных пунктов провинции Алеппо. Al-Masdar News пишет, что утратившие свои позиции боевики передислоцируются на территорию соседней провинции Идлиб.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Хан Шейхун на юго-востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах российской авиации пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ RZHBSJSHVYHKOSy).

Под прикрытием российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в этой части региона. Военный источник в сети Telegram (@NRVR11) сообщает, что боестолкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами зафиксированы в окрестностях деревни Шам аль-Хава.

Провинция Хама

Бригады Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе населенного пункта Халфая, ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных вооруженных формирований, выступающих на стороне коалиции «Тахрир аш-Шам», в окрестностях поселений Аз Закат и Кафр Зета. Об этом пишет в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet) местный источник. Ранее сообщалось, что при значительной поддержке ВКС РФ армия Башара Асада освободила от террористов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты Ат-Туфахия, Ат-Таляль Аль-Муталла, Ас-Суккари, Абу Кахаф, Аник Бажра на северо-востоке провинции Хама.

Ирак

Группа террористов «Исламского государства»1 была арестована в городе Фаллуджа, передает информационное агентство Iraqi News, ссылаясь на источник в силах безопасности провинции Анбар. Ранее сообщалось, что в ходе продолжающейся в регионе операции правительственных войск в городе Анна были обнаружены и взяты под стражу двое боевиков ИГИЛ1.

К северу от Мосула обнаружено массовое захоронение жертв террористов ИГ1, пишет Iraqi News. По данным информагентства, в братской могиле найдено более 50 тел местных жителей, убитых исламистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)