Выборы-2018: заработал телефон избирательного штаба Путина

Москва, 15 января. Телефон, по которому граждане РФ смогут обращаться с вопросами и пожеланиями в избирательный штаб Владимира Путина, заработал в понедельник, 15 января. Об этом рассказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Сегодня, 15 января, начинает работать телефон штаба по номеру 8–800–301–21–85. Звонки со всей территории России бесплатные, график работы с 6.00 до 00.00», — сообщил журналистам Кондрашов.

Владимир Путин участвует в предстоящих выборах президента России в качестве самовыдвиженца. 15 января заработал официальный сайт его предвыборного штаба — putin2018.ru и путин2018.рф.