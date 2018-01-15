Никакой сенсации: Песков объяснил слова Путина о Ленине

Москва, 15 января. Нет никакой сенсации в высказывании президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что хранение в мавзолее тела вождя мирового пролетариата Владимира Ленина можно сравнить с почитанием мощей христианских святых. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил тот факт, что Путин всегда был последователен в оценке данного вопроса.

«Президент Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. Он неоднократно делал заявления в этом русле, поэтому мы здесь не видим чего-то нового, что могло бы привести к сенсационным дискуссиям», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что российский лидер регулярно общается с руководителями фракций в Государственной думе РФ.

«В том числе и с Геннадием Андреевичем Зюгановым, поэтому, конечно, они имеют возможность обмениваться мнениями по самым разным вопросам», — объяснил Песков, комментируя заявление КПРФ о том, что Путин якобы повторил слова лидера партии Геннадия Зюганова, посвященные сравнению коммунистической и христианской идеологий.

Напомним, ранее председатель синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Всеволод Чаплин указал на то, что президент России Владимир Путин может наладить связь между христианами и коммунистами.